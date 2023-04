Was am Osterwochenende in Krems und der Region los ist

Auch f√ľr die Gro√üen gibt es ein Osterspecial: Am Karsamstag und am Ostersonntag wird der Kultfilm "Das Leben des Brian" von Monty Python gezeigt. Am Samstag wird die Vorf√ľhrung von einem Rahmenprogramm begleitet, mehr Informationen gibt es hier.

Ostereiersuche im Weinkeller

Am Ostersonntag k√∂nnen sich alle Oster-Fans in der Kellerwelt der Loisium Weinwelt in Langenlois auf die Suche nach Ostereiern machen. Wer bei dem multimedialen Rundgang sucht, wird mit einer √úberraschung belohnt. Au√üerdem gibt es f√ľr Jung und Alt ein Gewinnspiel. Alle Informationen dazu gibt es hier.