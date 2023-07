Wachauer Radtage locken mit Strecken durch Weltkulturerbe-Region

Online kann man sich noch bis Mittwoch um Mitternacht anmelden, Nachnennungen sind am 13. und 14. Juli über die RaceTimePro-App und sowie am Samstag (9 bis 18 Uhr) und am Sonntag (7 bis 8.30 Uhr) im Bikerdorf in Mautern möglich.

Unterschiedliche Streckenführungen

Wer sich für die längste der drei Strecken entscheidet, muss einen Gesamtanstieg von 2.342 Höhenmeter bewältigen. Die anspruchsvollste Route führt dieses Jahr über Lichtenau nach Grafenschlag und über Loosdorf wieder zurück nach Mautern.