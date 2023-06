Partnerstadt von Krems feiert 760 Jahre Stadtgründung

Kremsier oder Kroměříž, die historisch bedeutende Stadt in der tschechischen Region Ostmähren, ist seit 29 Jahren Partnerstadt von Krems. „Die Stadt Krems und ihre Partnerstadt Kroměříž haben viele tief in der österreichischen Geschichte wurzelnden Gemeinsamkeiten. Die vielen Freundschaften, die Städte über Landesgrenzen und Genrationen hinweg pflegen, schaffen herzliche persönliche Kontakte und stärken den europäischen Gedanken “, sagte Kulturbeauftragte des Kremser Bürgermeisters Elisabeth Kreuzhuber beim Besuch in der Tschechischen Republik.

Konzert zum Jubiläum

Die Stadt Kroměříž feiert ihr 760 Jahr-Jubiläum. Vor 25 Jahren wurde das Erzbischöfliche Schloss mit seinen Barockgärten in die UNESCO-Liste der Weltkulturerbe aufgenommen. Das Schloss ist Sitz einer bedeutenden Gemäldegalerie, die unter vielen Kunstschätzen auch das letzte Bild von Tizian beherbergt sowie eine wertvolle Sammlung von Musikmanuskripten mit Werken von Mozart und Beethoven.

Anlässlich des Jubiläums gab es im Rahmen des jährlichen Sommerfestivals ein Festkonzert der Philharmonie Zlín mit Aufführung der 9. Symphonie Ludvig van Beethoven in der Orangerie des Blumengartens.

