Ordination in Hollenburg wieder mit praktischer Ärztin besetzt

Als Nachfolgerin von Sabine Stadler besetzt nun Dr. Julia Hannreich die Ordination im Gemeindehaus Hollenburg. Die Medizinerin wird für den Bezirk Krems auch als Amtsärztin zuständig sein.

Glückwünsche von der Stadtvertretung

In einer Aussendung der Stadt Krems vom Dienstag wünschte Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) der neuen Hausärztin für die Stadtteile südlich der Donau nach einem Willkommensbesuch alles Gute.

Dr. Julia Hannreich ordiniert in der Hauptstraße 3 in 3506 Hollenburg. Die Praxis ist am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr und am Dienstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Telefon: 02739/2500