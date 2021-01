Kulturelle und kulinarische Highlights in der Wachau

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Obwohl derzeit viele Veranstaltungen abgesagt oder in den virtuellen Raum verlegt werden, sind dieses Jahr in der Wachau noch viele kulturelle Highlights geplant. Der KURIER hat einen Überblick, worauf man jetzt schon mit Vorfreude entgegenblicken kann.

Ob die Events so stattfinden können, wie derzeit erhofft, lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Die Marillenblüte, die Ende März in normalen Jahren tausende Touristinnen und Touristen anzieht, können Sie aber in jedem Fall genießen.

Für das leibliche Wohl

Kulinarisch startet am 8. April die Veranstaltungssaison in der Wachau mit dem Wachauer "GOURMETfestival". Bis zum 22. April finden in Wachauer Locations, wie bei Steinbergers Hotel und Spa oder "Pulker's Heuriger" verschiedene Veranstaltungen statt, wo für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt wird.

Die Messe "WEIN & Genuss Krems" ist eines der Highlights des Festivals. Dabei werden über 70 der besten Winzerinnen und Winzer Niederösterreichs aus allen Weinregionen vereint.

