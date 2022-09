Kremser Fußgängerzone zeigt sich von ihrer süßesten Seite

Mit insgesamt 29 Brot- und Kuchengeschäften bei gut 25.000 Einwohnern wurde Krems im Jahr 2020 zur „Süßesten Stadt Österreichs“ gekürt.

Vom vielfältigen zuckerhaltigen Angebot kann man sich von 15. September bis 17. September in der Altstadt überzeugen. Die Kremser Fußgängerzone verwandelt sich dann in die sogenannte „Sweet Street“. Neben den über 25 Lokalen, Konditoreien und Kaffeehäusern werden auch an Marktständen süße Versuchungen geboten.

Neben Kinderprogramm und Livemusik wollen die Kremser Zuckerbäcker am Samstag auch Österreichs größte Punschkrapferl-Pyramide entstehen lassen.

Alle Infos unter: krems.info/sweet-street

