Klimaaktivisten färbten Brunnen im Kremser Stadtpark grün ein

Fridays For Future hat den Brunnen im Kremser Stadtpark grün eingefärbt. Es handelt sich laut einer Aussendung vom Freitag um eine Reaktion auf das "Greenwashing" der Stadt. Kritik wurde am Ausbau der B37 geübt. An Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) erging die Aufforderung, sich gegen das Vorhaben zu stellen.