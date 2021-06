Kinder können am Jauerling mehr über Wiesen und Wälder lernen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nach Monaten, die mit Planungen und Baustellen einhergingen, ist die Sanierung der Stauferhütte am Jauerling-Gipfel abgeschlossen. Die sogenannte Naturwerkstatt Jauerling verkörpert ab jetzt das Naturerlebnisprogramm für Schulen und Kindergärten im Naturpark. Bei der Renovierung wurde durch Beauftragung von Unternehmen aus der Umgebung auf Regionalität Wert gelegt.

„Mit der Jauerlinger Gipfelrunde und dem neuen Naturvermittlungsangebot „Ein Stück vom weiten Himmel“ jeden Samstag um 15 Uhr trägt von nun an die Naturwerkstatt zur Belebung des Jauerling-Gipfels bei,“ erläutert Edmund Binder, Bürgermeister von Maria Laach und Naturpark-Obmann.