Feuerwehr befreite Ratte aus Notlage in Krems

Am vergangenem Sonntag meldeten kurz nach 3 Uhr morgens zwei Passantinnen in Krems eine Ratte, die mit ihrem Bauch in einem Bodengitter stecken blieb.

Gitter wurde durchsägt

Am Einsatzort angekommen wiesen die Passantinnen die Feuerwehr ein und führten sie zu dem Tier. Nach einer Lagebesprechung wurde das Gitter vorsichtig herausgehoben.

Mittels einer Eisensäge sägten die Einsatzkräfte ein Stück des Gitters ab, um die Ratte befreien zu können.