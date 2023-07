Alkolenkerin war in NÖ elf Kilometer als Geisterfahrerin unterwegs

Eine betrunkene Pkw-Lenkerin ist in Niederösterreich in der Nacht auf Donnerstag rund elf Kilometer als Geisterfahrerin unterwegs gewesen. Laut Polizei gab die 46-Jährige an, sich im Raum Krems bei den Auf- und Abfahrtsrampen auf die B37 geirrt zu haben. Die Frau dürfte auch in einen Unfall mit Sachschaden verwickelt gewesen sein. Die Folgen der Irrfahrt sind eine vorläufige Führerscheinabnahme sowie Anzeigen an Bezirksverwaltungsbehörde und Staatsanwaltschaft gewesen.