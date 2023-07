200 Schafe übernehmen in der Wachau die Landschaftspflege

Bereits in den vergangenen Jahren wurden im Juni Schafe in die Wachau gebracht. Heuer sind es erstmals drei Herden mit insgesamt 200 Tieren. Das Ziel: Trockenrasenflächen sollen gepflegt werden.

Unterwegs sind die Schafe in Spitz am Zornberg, in der Nähe des Höherecks in Dürnstein sowie auf den Weinterrassen in St. Michael Nord. Flächen in dem Ausmaß von 16 bis 18 Hektar werden so abgegrast.