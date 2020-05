„Bombe“ vor Tür, Kracher in Postkasten

Ordentlich ausgetobt haben sich einige Unbekannte im Zuge der Knallerei rund um den Jahreswechsel: Bei der Volksschule Krems/Lerchenfeld hat – möglicherweise eine Kugelbombe – die Verglasung aus den Eingangstüren gesprengt.

In Langenlois, Bezirk Krems, haben Kracher den Postkasten der Volksschule zerstört. Und in Lengenfeld, Bezirk Krems, ist die Heckscheibe des Autos von Vizebürgermeister Ernst Thaller zu Bruch gegangen. Ob auch da Knallkörper beteiligt waren, ist unklar.

„Gleich am ersten Jänner hat man mir das gemeldet“, sagt der Schulwart der Volksschule Lerchenfeld mit Blick auf die notdürftig reparierten Glasflächen einer der Eingangstüren. Eine kräftige Explosion, möglicherweise eine sogenannte Kugelbombe, hat das Glas auf einer Seite springen, auf der anderen zersplittern lassen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, weil erst ein Fachmann die Beschädigungen inspizieren muss. „Zum Glück ist niemand verletzt worden, die Wucht war ja enorm“, meint ein Polizist.

Auf der Polizeiinspektion Langenlois ist am Montag, mit Schulbeginn, der Schaden am Postkasten angezeigt worden. Das metallene Stück hing geborsten an der Mauer vor dem Gebäude.

Unklar ist die Ursache für die Beschädigung am Auto des Lengenfelder Vizebürgermeisters Thaller. Er vermutet politische Hintergründe. Aus Sicht der Polizei gibt es aber keine Hinweise dafür. Unklar ist auch, ob der Schaden durch einen Kracher oder etwas anders ausgelöst wurde. Thaller hat jedenfalls eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise an die Polizei ausgelobt. Kontakt unter: 059133/3444.