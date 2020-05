Kranke Frau in Schlapfen fuhr Bahn: Strafe statt Hilfe

Nachforderung: 95 Euro. Günther K. ist stinksauer auf die ÖBB, besser gesagt auf einen Schaffner, der seine 20-jährige Tochter in der Schnellbahn am 21. Jänner als Schwarzfahrerin ertappt und bestraft hat. Denn die junge Frau war zu diesem Zeitpunkt geistig verwirrt aus dem SMZ Ost ausgebüxt und wollte zu ihren Eltern fahren. Und das in gewöhnlichen Schlapfen. „Das hätte doch jeder sehen müssen, dass mit ihr etwas nicht stimmt“, sagt Günther K. Seine Tochter hatte übrigens eine Grippe übergangen und das hatte eine hochgradige Gehirnentzündung hervorgerufen. Die Folge waren Verwirrtheit und Gedächtnisverlust. Doch anstatt die Polizei zu rufen, händigte der Schaffner die Schwarzfahrer-Quittung aus und ließ die junge Frau in ihren Schlapfen einfach stehen. Dass das Ende der Heimfahrt nicht in einer tödlichen Odyssee endete, ist dem Zufall zu verdanken.