Komplize des Räubers stellt sich selbst

Krems - Riat A. hat sich Dienstagabend selbst bei der Polizei gestellt. Er war der flüchtige Komplize jenes gefassten Räubers, der am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz in Krems-Stein einer jungen Mutter die Handtasche entrissen hatte und flüchtete. Beide 19-jährigen Täter aus Mazedonien wurden in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Wie berichtet, bat der 19-jährige Qerim F. die Frau um Feuer für seine Zigarette und flüchtete mit ihrer Handtasche. Ein couragierter Rentner verfolgte ihn mit dem Fahrrad und konnte ihn solange festhalten, bis die Polizei vor Ort war. Riad A., der mit F. den Raub geplant hatte, flüchtete in eine andere Richtung.