Kommandant bestahl die eigene Feuerwehr

Jahrelang habe er alle Kontrollversuche durch Kollegen abgewimmelt. Auf Nachfrage habe er erwidert: „Es passt eh alles“. Im Dezember 2017 aber stürzte das Kartenhaus ein, das ein heute 52-Jähriger Waldviertler errichtet hatte, um bis dahin – auch als Kommandant einer Betriebsfeuerwehr – insgesamt 84.000 Euro für seine Spielsucht abzuzweigen. Am Dienstag verurteilte ihn ein Schöffensenat im Landesgericht Krems wegen Untreue und Urkundenfälschung zu 18 Monaten bedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.

„Erst habe ich für meine Frau gebürgt, die in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist“, berichtete der Mann. Dann habe er zu spielen begonnen, in der Hoffnung, wieder Geld zu bekommen. Dafür hob er mit einer Bankomatkarte immer wieder Geld vom Konto der Feuerwehr ab und plünderte auch die Handkasse. Zusätzlich hätte er auch Geld vom Konto des Abschnittsfeuerwehrkommandos für private Zwecke abgehoben und schädigte einen Sportverein. Überall soll er seine Position und das Vertrauen seiner Kollegen ausgenutzt haben.

Versuche von Verwaltern oder Kassieren, von ihm Belege und Einsicht in die Konten zu bekommen, wimmelte autoritär ab und versicherte, es sei schon alles in Ordnung. Bei Versammlungen soll er außerdem manipulierte Kontoauszüge vorgelegt haben, die er eingescannt und am Computer verändert hatte.