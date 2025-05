Koffer mit elf Kilo Cannabiskraut am Flughafen Wien sichergestellt

Im Koffer eines Briten sind am Dienstag bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) 11,3 Kilo Cannabiskraut entdeckt worden.

Der 31-Jährige wurde vor dem Weiterflug festgenommen. Das Gepäckstück war in Bangkok eingecheckt worden und sollte über Frankfurt nach Newcastle in Großbritannien transportiert werden, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Mann war nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.