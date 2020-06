Knoten Stockerau: Bagger kippte von der Ladefläche

Unfall – Wer am Knoten Stockerau von der S 5 auf die A 22 auffährt, muss eine lang gezogene Rechtskurve passieren. Ebendort geriet gegen 10.30 Uhr ein Transportunternehmer aus Lunz am See mit seinem Tieflader ins Schleudern und touchierte die Leitschiene. Durch den Aufprall wurde ein Bagger aus seiner Verankerung gerissen und kippte von der Ladefläche. Das 15 Tonnen schwere Gerät wurde über die Leitschiene geschleudert und musste von der Feuerwehr Tulln mit zwei Kranfahrzeugen geborgen werden. Durch die Arbeiten und das Abgraben Öl-verschmutzten Erdreichs war der Autobahnknoten in Richtung Hollabrunn mehrere Stunden lang blockiert.