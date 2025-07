Klosterneuburg startet in der E-Mobilität durch

225 Fahrzeuge kommen zum Einsatz und sollen in Klosterneuburg für eine Wende in der Mobilität sorgen. Klosterneuburg ist die erste Stadt in Niederösterreich, die Verleihscooter anbietet, die es sonst nur in den großen Metropolen gibt. Beim Nachbarn in Wien hat es in der Vergangenheit zwar Probleme mit den Rollern gegeben, die Kreutz und Quer überall herumstanden. Aber die Anbieter haben aus ihren Fehlern gelernt.