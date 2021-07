Klosterneuburg: Brandursache geklärt

Das Haus in der Klosterneuburger Gemeinde Kritzendorf wurde stark beschädigt. Die Brandursache konnte am Mittwoch ausfindig gemacht, teilte die NÖ Polizei am Donnerstag mit. Ausgehend von dem Zimmer im obersten Stock, in dem sich diverse Unterhaltungselektronik befand, hatten sich die Flammen ausgebreitet und den Holzriegelbau stark beschädigt.

Wegen Funkenflug waren auch die Bewohner einer benachbarten Anlage in Sorge. Sie schützten ihre Balkone mit Wasser aus Kübeln gegen ein Übergreifen der Flammen. Neben den Feuerwehren stand auch ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes im Einsatz.