Siebenjährige in Kletterhalle in Perchtoldsdorf abgestürzt

Ein Mädchen aus Wien hat sich am späten Freitagnachmittag bei einem Unfall in einer Kletterhalle in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) das Knie ausgerenkt. Die Siebenjährige war in Begleitung ihres Vaters unterwegs.

Als sie auf einer Route mit Schwierigkeit 4 unterwegs war, hat die Wienerin den Halt an den Griffen verloren und stürzte ab - wenn auch nur aus geringer Höhe. Bei der Landung auf der Schaumstoffmatte erlitt die Siebenjährige eine Luxation der rechten Kniescheibe.

Das Kind wurde in das Landesklinikum Mödling eingeliefert, berichtet die Polizei.