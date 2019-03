Kleinste Stadt Österreichs bekommt neuen Bürgermeister

Der ehemalige Nationalrat und ÖVP-Justizsprecher im Parlament geht stolz in die verdiente Politik-Pension: "Ich denke, dass wir in Hardegg in den letzten Jahren einiges erreicht haben, aber jetzt ist es Zeit das Ruder zu übergeben."

Auf Donnerbauer wird dessen Vize Friedrich Schechtner folgen. Der bisherige Stellvertreter Donnerbauers wird allerdings nicht nur bis zur Gemeinderatswahl 2020 übernehmen, wie der scheidende Bürgermeister schildert: "Im Gremium sind wir überein gekommen, dass wir eine langfristige Lösung wollen und nicht nur für die nächsten zehn Monate. Schechtner wird als Spitzenkandidat in die Wahl gehen."

Ins Amt schnuppern

Der Neo-Bürgermeister Friedrich Schechtner war die gesamte Amtszeit Donnerbauers als dessen Vize im Einsatz. Da er selbst seit 20 Jahren in der Gemeindepolitik tätig ist, kennt er die Probleme in der Stadt. Der neuen Aufgabe blickt er demütig entgegen: "Es ist eine große Herausforderung und Verantwortung die nun auf mich zu kommt. Aber ich freue mich auch darauf."

In den kommenden Monaten und somit vor der Gemeinderatswahl 2020 hat Schechtner Zeit, in das Amt des Bürgermeisters hinein zu schnuppern. Gänzlich neu ist es für ihn allerdings nicht: "Ich hatte bereits das ein oder andere Mal die Gelegenheit den Bürgermeister zu vertreten. Aber selbst der Bürgermeister zu sein, wird dann noch einmal etwas ganz anderes."

Auch für die bevorstehende Wahl sind Schechtners Ziele bereits klar: "Die größte Herausforderung ist die Abwanderung der Jugend. Für uns ist es ein großes Anliegen, dass wir hier die Möglichkeiten bieten, die andere Gemeinden haben, damit die Zukunft unserer Stadt gesichert bleibt."

Fokus auf Nationalpark

Hardegg ist mit seiner Nähe zum Nationalpark Thayatal ein wichtiger politischer Ankerpunkt des Naturgutes. Für Schechtner ist klar: "Wir haben ein gutes Einvernehmen mit dem Nationalpark-Direktor Christian Übl und wollen die Zusammenarbeit beibehalten, wenn nicht sogar noch intensivieren."