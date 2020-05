"Kleines Service" fürs Glockenspiel

Allerdings muss er sich dazu oft in engen Räumen bewegen, wie der Glockenstube des Steinertors. Wer sich dort unachtsam aufrichtet, stößt sich schnell den Kopf an einer der vielen Glocken.



Staub, Taubenkot und oftmals unzählige Fliegen machen manchen Aufstieg unangenehm. Aber das gehört dazu. "Das Schöne an unserer Arbeit ist, dass man oft außergewöhnliche Blickwinkel bekommt. Ich halte schon manchmal inne und lasse den Blick schweifen. Das ist in der Wachau besonders schön", schwärmt Schützenauer, der mehr historische Gebäude von innen zu sehen bekommt, als viele andere Menschen.