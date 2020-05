Kirtag am Kollmitzberg als Fest mit Tradition

In den vorigen Jahrhunderten trafen am Kollmitzberg die Schuster zusammen, um die Ware vor dem Winter los zu werden. Nach guter alter Tradition des Schusterkirtags treffen am kommenden Wochenende 300 Standler, Händler und Produzenten am Berg über dem Donauufer zusammen um rund 30.000 Besuchern ihre Waren, aber auch beste Unterhaltung und allerlei Leckereien und Schmankerl zu bieten. Schon Freitagabend gibt es in einem Festzelt mit einer Kirtagsparty los. Samstagnachmittag steigt im Festzelt Grünberger im Kollmitzberger Ortszentrum ein großes Treffen der NÖ Senioren.