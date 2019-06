Kinderbetreuung in Wr. Neustadt: 183 Knirpse auf der Warteliste

Auch Vize Stocker betont, dass ein fehlender Kindergartenplatz Eltern vor große Probleme stelle.

Auf private Einrichtung zurückzugreifen, könnten sich viele Familien aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht so einfach leisten. „Zum Glück haben wir unsere Stadtfinanzen so weit in Ordnung gebracht, dass wir mittlerweile derartige Schritte setzen können.“

Auch das Land investiert

Nicht nur Wiener Neustadt, auch das Land baut seine Kinderbetreuungsplätze aus. Im Herbst werden niederösterreichweit 50 Kindergartengruppen sowie 40 Krippen eröffnet. Derzeit gibt es in 1058 Landeskindergärten rund 3000 Gruppen.