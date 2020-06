Kinder bauen die weltgrößte Schachtelstadt

Das Schimpfwort „alte Schachtel“ bekommt morgen in Seitenstetten im Bezirk Amstetten einen neuen Stellenwert. Dort wird in einer einzigartigen Aktion von Kindern einen Tag lang die „weltgrößte Schachtelstadt“ errichtet. Um das 900-jährige Jubiläum und die zahlreichen Kultur-Events im Umfeld in den Blickpunkt zu rücken, soll die Weltrekordstadt aus Kartons mindestens 900 Häuser haben.

Als Ferienaktion veranstalten die Kinderfreunde das Schachtelbasteln schon seit mehreren Jahren. Doch der heurige Aufwand ist im Gegensatz zu früher gigantisch. Berge von gefalteten Wellpappenschachteln für mindestens 900 kleine Häuschen, dazu 900 Kilo Leimfarben und jede Menge Klebstoff wurden organisiert und gebunkert. Die gesamte Spielfläche, auf der mindestens 900 Kids mit ihren Begleitern und den Zuschauern zu Häuslbauern werden, beträgt 20.000 Quadratmeter. „Jedes teilnehmende Kind erhält ein kleines Verpflegungspaket, samt Werkzeug und Spielmaterial. Die Aktion wäre ohne unsere Sponsoren nicht durchführbar“, erzählt Organisator Alois Schlager.

Die Registrierung startet ab 9 Uhr, los geht’s ab 10 Uhr am Vormittag beim Haus St. Benedikt in Seitenstetten. Gebaut wird bis 15 Uhr. Für jedes teilnehmende Kind wird ein Unkostenbeitrag von fünf Euro eingehoben.