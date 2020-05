Wer an Afrika denkt, hat meistens auch Bilder von wilden Tieren, Abenteuer und Freiheit vor Augen. Und es gibt wohl kein Land auf dem schwarzen Kontinent, das dieser Vision so gut gerecht wird wie Kenia. Der ostafrikanische Staat, der am Äquator liegt, hat seinen Besuchern alles zu bieten, was man sich unter Natur pur vorstellt. Neben einsamen Traumstränden fasziniert vor allem die Tierwelt des Landes. So kann man im Masai-Mara-National-Park jedes Jahr Millionen von Gnus und Zebras bei ihrer Massenwanderung über den Mara-Fluss beobachten. Außerdem hat Kenia mit über 40 ethnischen Gruppen auch kulturell ein sehr interessantes Bild zu bieten.