Am frühen Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt gleich zu zwei Einsatzstellen in Wiener Neustadt igerufen: In der Gustav-Mahler-Gasse war ein Gasgebrechen gemeldet worden. Zeitgleich stand in der Lazarettgasse ein Keller im Vollbrand. Sämtliche verfügbaren Kräfte der Feuerwehr Wiener Neustadt waren danach im Einsatz.

Für den Kellerbrand wurde die höchste Alarmstufe B4 mit Sirenenalarm in Wiener Neustadt ausgelöst.

Nach 20 Uhr meldete die Freiwillige Feuerwehr: "Der Brand in der Lazarettgasse wird derzeit aus allen Rohren bekämpft." Zeitgleich wurde auch noch ein Verkehrsunfall im Ortsgebiet gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Weikersdorf eilte zur Unterstützung im Stadtgebiet herbei.

Gegen 20.45 Uhr konnte beim Kellerbrand "Brandaus" gegeben werden. Ein Fahrzeug der Feuerwehr Wiener Neustadt war noch beim Verkehrsunfall eingesetzt.