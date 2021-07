Keiner entwischte beim Häf’n-Umzug

So viele Uniformierte wie gestern, sah man in Korneuburg bisher selten. Beamte mehrerer Justizanstalten aus Wien und Niederösterreich verstärkt durch Kräfte der Einsatzeinheit der Polizei übersiedelten die derzeit 154 Insassen der alten Justizanstalt Korneuburg am Hauptplatz 18 in den nagelneuen „ Häf’n“ außerhalb des Zentrums, dessen Anschrift jetzt Landesgerichtsplatz 1 lautet.