Kein Kinderspiel: Puzzeln ist jetzt ein Sport

Gemeinsam mit ihrer Schwester Verena ist sie seit dem Vorjahr Fixstarterin bei verschiedensten Meisterschaften in Europa. 2024 nahmen die Frauen bei der Puzzle-Weltmeisterschaft in Spanien teil, am Samstag treten sie bei den 1. Österreichischen Meisterschaften im Speedpuzzeln in Wiener Neudorf an.

© Yannis Tsiknas Karin Klauser (li.) tritt mit Schwester Verena bei der Meisterschaft am Samstag an

Das Geduldsspiel boomt, die Welt ist im Puzzle-Fieber. Immer mehr Menschen finden Gefallen an den kleinen Teilen – und der Herausforderung, sie möglichst schnell zusammenzusetzen. Seit im Vorjahr die vierte Weltmeisterschaft mit 3.000 Teilnehmern aus 75 Nationen über die Bühne gegangen ist, finden immer mehr nationale Meisterschaften, etwa auch in Deutschland, statt. 30 sind es heuer. 2023 waren es erst fünf. Organisiert werden diese von den jeweiligen Puzzlevereinen der Länder, meist gemeinsam mit Hauptsponsor Ravensburger. Nächste Woche wird zudem in Budapest die 1. Europameisterschaft veranstaltet. Klauser und ihre Schwester werden auch dort dabei sein.

Leidenschaft Gepuzzelt haben die beiden schon seit sie als kleine Kinder die ersten Figuren in bunte Bilder eingesetzt haben. „Auch mein Papa und eine Oma puzzelten“, erzählt Klauser. „Wir wären aber nie auf die Idee gekommen, die Zeit zu stoppen.“ In den vergangenen Jahren blieben die Geduldsspiele immer öfter im Schrank – bis der Partner ihrer Schwester über eine bekannte amerikanische Youtuberin auf das Speedpuzzeln aufmerksam wurde.

Puzzle-Fieber Am Samstag ab 10 Uhr wird es ruhig im Franz-Fürst-Freizeitzentum in Wiener Neudorf. Da fällt der Startschuss für den Speedpuzzle-Einzelbewerb und die Teilnehmer müssen sich konzentrieren. Kein entspannter Zeitvertreib steht auf dem Plan, sondern sportliche Wettkampfstimmung. Zwei Stunden lang haben die Puzzler Zeit, ein bisher unbekanntes 500-Teile-Puzzle zusammenzusetzen, im Paarbewerb sind es nur 90 Minuten. Das begeistert. Ausgehend von den World Jigsaw Puzzle Championships in Spanien hat sich in den vergangenen Jahren auch in Österreich eine aktive Community entwickelt, deren Mitglieder international auf Wettbewerben unterwegs sind, heißt es vom Puzzleverein Österreich. Der Reiz am Speedpuzzeln liegt für viele in der Kombination von Problemlösung und Wettbewerb. Konzentration, logisches und strategisches Denken sind gefragt. Die Coronapandemie hat dem Sport zudem Auftrieb gegeben. Social-Media taten dann dank Youtube und Tiktok ihr Übriges. Noch kann bei den Meisterschaften übrigens jeder mitmachen.

„Wir haben dann gedacht, probieren wir es aus. Und so schlecht waren wir nicht“, erinnert sich Klauser. Als die Schwestern dann im Paarbewerb bei der WM 2024 antraten, schafften es auf Anhieb als eines von nur 100 Paaren ins Finale. Sieben Puzzles pro Tag Bei den aktuellen Wettkämpfen tritt Klauser alleine, mit ihrer Schwester als Paar und im Team an. Trainiert wird mit Verena an zwei bis drei Tagen pro Monat, dabei legen die Frauen sechs bis sieben Puzzles. „Man muss sich auch eine Strategie überlegen“, sagt sie. „Das Wichtigste ist, zu kommunizieren, wer was macht.“ Ihre Schwester etwa sei beim Puzzeln vom Himmel gut, sie beim Rand. So kämen sie einander nicht in die Quere.

© Ravensburger Auch im deutschen Leonberg wurde heuer im Februar bei einer Meisterschaft gepuzzelt