Katze stürzte aus Fenster in den Fluss: Feuerwehr als Retter

Wilhelmsburg – Die Feuerwehr war gestern in der Früh in Wilhelmsburg Retter in der Not. Um 7.12 Uhr rückte sie aus, um eine schwarz-weiß gefleckte Katze aus einer misslichen Lage zu befreien.

Das Tier war aus einem Fenster in den direkt darunter fließenden Mühlbach gestürzt. Es schwamm aus der Strömung in einen ruhigeren Nebenarm. In diesem unterirdischen „Bachbett“ kletterte die Katze auf eine kleine Erhöhung und machte durch lautes Miauen auf sich aufmerksam, berichtet die Feuerwehr.

Über eine Leiter stieg ein Feuerwehrmann – unter anderem ausgerüstet mit Schwimmweste und von den Kameraden mit einer Leine gesichert – in den Mühlbach und kletterte dann in den Zubringerschacht. „Ohne Gegenwehr ließ sich das entkräftete Tier befreien.“ Nun ist es wieder bei seinen Besitzern.