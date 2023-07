Katze unter Karosserie: Mit "blindem Passagier" durch das Waldviertel

Sozusagen als "blinder Passagier" ist eine Katze im Waldviertel in einem Fahrzeug unterwegs gewesen. Ein Lenker hatte nach Angaben vom Donnerstag w√§hrend einer Tour ein mehrfaches Miauen bemerkt, das ihn so stutzig machte, dass er den √ĖAMTC-St√ľtzpunkt in Waidhofen a. d. Thaya aufsuchte. Die L√∂sung des ungew√∂hnlichen Kfz-Problems folgte prompt: Das grauwei√üe Tier wurde unter einer Abdeckung zwischen Tank und Karosserie entdeckt und gerettet.