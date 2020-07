Katze hing in Astgabel: Die Rettung kam im Hubsteiger

Das war Rettung in letzter Sekunde. Eine kletterfreudige Katze hatte sich am Sonntag in einem Baum in der Winiwartstraße in luftiger Höhe in einer Astgabel verfangen. Die Feuerwehr rückte aus, musste aber angesichts der Höhe und der fehlenden Kletterausrüstung samt Sicherung die Kollegen mit dem Hubsteiger aus Retz anfordern. „Mit Hilfe der Kameraden aus Retz war das Tier binnen weniger Minuten befreit und geborgen“, sagte Einsatzleiter Rudolf Herrmann. Die Katze konnte unversehrt der Besitzerin übergeben werden.