Kater schlug Alarm und rettete Ehepaar

Es war eine glückliche Fügung, dass Hülya P. (24) einen leichten Schlaf hat. So hörte sie in der Nacht auf Mittwoch ihren Kater Kiron an der Tür zum Schlafzimmer kratzen. Das dürfte ihr und ihrem Ehemann Kadir (23) vermutlich das Leben gerettet haben. Denn während das junge Ehepaar bereits schlief, fing die Gastherme in der Küche Feuer.

„Im ersten Moment wusste ich nicht, was passiert ist“, sagt die Lanzendorferin (Bezirk Wien-Umgebung) wenige Stunden nach dem Brand. In absoluter Dunkelheit und durch dichte Rauchschwaden tappte sie durch die Wohnung. „Es gab kein Licht, der Strom war ausgefallen“, beschreibt Hülya P. die Situation. Mit einem Handtuch vor dem Gesicht und einem Kübel in der Hand, begann die junge Frau, den Küchenbrand notdürftig zu löschen. Unterdessen alarmierte Ehemann Kadir die Einsatzkräfte.

„Ich habe nur Flammen und Rauch gesehen“, sagt Hülya P., „ich bin mindestens zehn Mal hin und her gelaufen“. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrleute brachte sie den Brand schließlich selbst unter Kontrolle, ein Nachbar kümmerte sich um das geschockte Pärchen.

„Lebensretter“ Kiron brachte sie auch noch in Sicherheit – er hatte sich hinter dem Sofa verkrochen.

Das Ehepaar wurde mit dem Rettungswagen ins Landesklinikum Mödling gebracht; Hülya P. erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Am frühen Morgen konnte sie das Spital wieder verlassen.