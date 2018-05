Kassen-Reform als Zerreißprobe für NÖ-Koalition

„Weniger Serviceangebot in den Regionen, Leistungseinschränkungen und Selbstbehalte“ befürchtet dagegen SPÖ-Geschäftsführer Wolfgang Kocevar. Einer Zentralisierung der Kassen bedeute die Einführung österreichweiter Durchschnittswerte. „Damit würde sich die ärztliche Versorgung für die Versicherten in Niederösterreich deutlich verschlechtern.“ Laut Hauptverband weise nämlich das Waldviertel die höchste Ärztedichte pro Einwohner im gesamten Bundesgebiet auf. Laut Kocevar nehme die ÖVP mit dem Abnicken der Reform in Kauf, dass zumindest 160 Millionen Euro an Rücklagen der NÖGKK an den Bund abgeliefert werden müssen.