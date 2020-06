Kasernen-Schließung trotz laufender Investitionen

Dass in die Radetzkykaserne – trotz geplanter Schließung – investiert wird, regt in der Stadt Horn viele auf. "Aktuell werden gerade noch einmal 160.000 Euro in die Sanierung der Betreuungseinrichtungen für Kadersoldaten und Rekruten investiert. Und dann will man diesen Standort schließen?", kritisiert der Horner Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Jürgen Maier.