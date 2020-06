Karten spielen im Schwimmbecken

Auf diese Weise wurde das beliebte Kartenspiel „Uno“ erst selten gespielt. Im Freibad St. Valentin veranstaltet der Tauchsportverein am 11. August ab neun Uhr die „Erste Unterwasser-Uno-Staatsmeisterschaft“.

Fünfzig Teilnehmer werden dabei in voller Tauchausrüstung an einem versenkten Tisch im Sprungbecken gegeneinander antreten. Gespielt wird jeweils in Dreiergruppen, „20 Mitspieler können sich derzeit noch anmelden“, informiert Obmann Alexander David Waidhofer.

Auf den kuriosen Einfall kam der Verein bereits 2010, als man testen wollte, ob die speziellen „Uno-“-Karten aus Plastik auch halten, was sie versprechen. Mit eigens gebautem Tischchen und einer Konstruktion, die die Karten unter Wasser hält, wurde vereinsintern fortan nur noch tauchend gespielt. Bei einem Urlaub zu Ostern kam schließlich die Idee, den Spaß auch mit anderen zu teilen.

Informationen zur Anmeldung und den angepassten Regeln gibt es auf der Homepage. Teilnehmen kann nur, wer eine aktuelle Taucherlaubnis hat. Spieler zahlen zehn Euro, Zuschauer haben freien Eintritt.

www.unterwasseruno.at