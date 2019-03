Karfreitag: Weiterer ÖVP-Bürgermeister gibt Bediensteten Urlaub

Nach der Stadt Mödling schert nun auch die Gemeinde Wiener Neudorf von der Regierungslinie in Sachen Karfreitag aus – zumindest ein bisschen.

Wie die Kommune am Mittwoch bekannt gab, bekommen alle Gemeindemitarbeiter nun tatsächlich ihren „persönlichen Feiertag“.

Und das funktioniert so: Bisher hatte die Gemeinde am Karfreitag einen Schließtag. Der wird heuer nun aufgehoben. Dafür erhalten die Gemeindemitarbeiter Gutstunden auf ihr Urlaubskonto, die sie nach ihrem Gutdünken verbrauchen können. Am Karfreitag, einem Feiertag einer anderen Konfession oder zum 60. Geburtstag der Mama.

Sonderurlaub

Möglich ist das durch die Gewährung von Sonderurlaub mit Bezügen durch den Bürgermeister. Einzige Voraussetzung: In jeder Abteilung müssen genug Mitarbeiter da sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Regelung wurde mit der Personalvertretung gefunden. Für die Bürger hat sie den Vorteil, dass die Gemeinde nun am Karfreitag geöffnet hat.

„Ich gehe damit auf Regierungslinie“, betont ÖVP-Bürgermeister Herbert Janschka. Der Karfreitag sei nun kein Feiertag mehr.