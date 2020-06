Käsemacher-Chef in Tschechien aufgetaucht

Das Insolvenzverfahren seiner Waldviertler Firma „Käsemacher“ mit Standorten in Vitis und Heidenreichstein geht dem Firmenchef Hermann Ploner augenscheinlich sehr nahe. Ob das alleine der Grund war, um unterzutauchen, ist noch unklar. Jedenfalls galt Ploner seit Tagen als vermisst. Auch wenn Freunde und Bekannte wussten, dass er schon einmal mehrere Tage unauffindbar und nicht erreichbar war, hatte eine seiner beiden Töchter am Sonntag eine Abgängigkeitsanzeige erstattet.

Nun ist Ploner am Sonntag wieder aufgetaucht, bestätigte ein Sprecher der NÖ Landespolizeidirektion einen entsprechenden Bericht auf noe.orf.at am Mittwoch. Ploner sei wohlauf und befinde sich derzeit in Tschechien, wie seine Tochter gegenüber der Polizei bekannt gab.