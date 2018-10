Kälte und Schnee erschweren den Weg nach Patagonien

An Tag 77 hatten Michael Strasser und sein Team erstmals Pech in Sachen Nachtruhe. Durch starken Regen und Schnee gebremst, entschied sich das Team, auf einem Lkw-Stellplatz zu übernachten. Doch in den späten Abendstunden wurden Strasser und seine Mitstreiter von dort vertrieben. „Wir haben versucht, ihnen zu erklären, warum wir da waren, aber sie waren unnachgiebig“, erklärt der Extremsportler.

Auf seinem Weg nach Patagonien wird das Wetter langsam aber sicher wieder ungemütlich. Ähnlich wie schon zu Beginn der Reise in Alaska, wechseln sich Regen und Schnee ab. Die Kälte macht dem Radfahrer ebenfalls zu schaffen. „Jeder, der schon einmal im Winter komplett durchnässt Rad gefahren ist, weiß, wie hart die Etappe an Tag 78 war. Nach acht Stunden hatte ich einfach keine Energie mehr und war so durchgefroren, dass wir ein bisschen früher aufgehört haben.“