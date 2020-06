Juwelier „nahm“ Räuber fest und übergab ihn der Polizei

Laa/Thaya – Werner Thalhammer, 45, ist seit gestern ein Star in Laa an der Thaya. Der durchtrainierte Juwelier ( Faustballer) stellte nach einer filmreifen Verfolgungsjagd im Stadtzentrum einen 41-jährigen Tschechen, der ihm kurz davor ein Tablet mit 24 Ringen im Wert von grob geschätzt 12.000 Euro gestohlen hatte. „Ich erwischte ihn bei einem Zebrastreifen, drückte ihn zu Boden und setzte mich auf ihn drauf, bis die Polizei kam“, erzählte der mutige Juwelier dem KURIER.

Der 41-jährige Tscheche stellte sich in der Folge als „dicker Fisch“ heraus: In seiner Heimat hatte er bereits 71 Delikte – Diebstähle, Einbrüche und Körperverletzung – auf dem Kerbholz. Und: Der Tscheche dürfte nicht gerade der intelligenteste Vertreter seiner Zunft sein. Denn als die Handschellen klickten, sah Thalhammer, dass der Ganove einen Ring trug, der ihm bekannt vorkam. Dieser Ring war unter anderem bei einem Einbruch am 3. Jänner erbeutet worden. Damals hatte ein Unbekannter die Auslage des Juweliers zertrümmert und erbeutete dabei Pretiosen im Wert von 9400 Euro.

Insgesamt werden dem Tschechen ein räuberischer Diebstahl, zwei Einbruchsdiebstähle und zwei versuchte Einbrüche seit Jahresbeginn in Laa an der Thaya angelastet. Der Tscheche ist teilweise geständig. Er kam in Korneuburg in U-Haft.