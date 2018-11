Jurist erzeugt Biohonig und unterstützt damit die Caritas

Mit dem Hobby hat er begonnen, weil er „auch mit den Händen arbeiten“ wollte, nicht nur „Papier mit Buchstaben füllen“, wie Ernst Brandl erzählt. Dazu kam, dass ihm die Beschäftigung mit der Natur wichtig war. So hat der Jurist, der in Wien eine Rechtsanwaltskanzlei betreibt, vor etwa zehn Jahren in Krumau am Kamp, Bezirk Krems, einen Hof gekauft und dort eine Imkerei aufgebaut.

Bewirken will er damit Sinnvolles – weit über die eigene Freude hinaus. Begonnen hat Brandl mit wenigen Bienenvölkern. Inzwischen sind es knapp 70 geworden. „Ich wollte wissen, wie viel Arbeit das ist, und war beeindruckt, wie sehr man dran hängt. Da habe ich im Sommer drei Tage pro Woche von Sonnenaufgang bis spät in die Nacht gewerkt. Das ging nur, weil meine Partner in der Kanzlei das Projekt unterstützen“, erzählt Brandl. Seine Erkenntnis daraus: „Es ist extrem hart, von der Herstellung hochwertiger Nahrungsmittel zu leben.“