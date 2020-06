Junger Polizist rettete Mann aus Eiswasser

Wiener Neustadt – Einen unerfreulichen, nassen und unterkühlten Abschluss im Krankenhaus nahm ein Trinkgelage am Montagabend in Wiener Neustadt. Ein 44-Jähriger fällt unter schwerem Alkoholeinfluss in den bitterkalten Wiener Neustädter Kanal und droht dort hilflos unterzugehen.

Der laut Exekutive „amtsbekannte“ Trinker stürzte gegen 20.45 Uhr in das Gewässer, Passanten bemerkten den Unfall und alarmierten die Polizei. Streifen der Inspektionen Josefstadt und Flugfeld machten sich zum Einsatzort auf, um den Mann zu retten – keine Sekunde zu spät. Ein junger Exekutivbeamter im ersten Dienstjahr wartete nicht lange, sondern stapfte im eiskalten Kanal bis zum 44-jährigen Opfer. „Er konnte ihn an einem Bein festhalten und stabilisieren“, berichtet ein Polizist.

Dank des beherzten Eingreifens konnte der Mann aus dem Gewässer gezogen und von der Rettung mit einer Unterkühlung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht werden.