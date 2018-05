Junger Komponist: Von Säusenstein nach Hollywood

Christian Heschl schreibt gerade an einem Stück, als er die eMail des Los Angeles Cinefest erhält: „You just won at the Festival“. Für den 21-Jährigen aus Säusenstein (Ybbs/Donau) „fast“ schon Gewohnheit. Für seine Arbeit zum Kurzfilm „The Frozen Warriors“ erhält der Mostviertler seit Februar laufend Auszeichnungen.

Dabei ist das Komponieren von Filmmusik für Christian Heschl, der als Bankberater arbeitet, eigentlich ein Hobby: „Ich mach das alles in meinem kleinen Studio von zu Hause aus. Der Regisseur gibt mir Ideen, ich setzte das um und schicke ihm Vorschläge. Eine enge Zusammenarbeit ist mir ganz wichtig“, betont er. In die ganze Sache sei er einfach „reingerutscht“, aber Musik lag ihm schon immer am Herzen. Er spielt seit seiner Kindheit Trompete, brachte sich selbst das Klavierspielen bei und nimmt Cellounterricht. Dazu belegte er drei Mal das „Filmmusik Symposium“ in Wien, wo er unter anderem vom zweifachen Oscargewinner Alexandre Desplat (Grand Budapest Hotel, The Shape of Water) und vom achtfach Oscarnominierten James Newton Howard (The Hunger Games – Die Tribute von Panem) lernte.