Junger Autolenker krachte gegen Hausmauer

Zwei Schwer- und einen Leichtverletzten forderte ein Verkehrsunfall Samstagfrüh auf einer Landstraße bei St. Georgen am Ybbsfeld im Bezirk Amstetten. Ein alkoholisierter 18-jähriger Lenker aus St. Georgen verlor aus Richtung Amstetten kommend in der Rotte Allersdorf in einer leichten Rechtskurve die Herrschaft über sein Auto und krachte gegen eine Gebäudewand. Die beiden mitfahrenden jungen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren aus dem Bezirk Melk wurden in dem Autowrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr St. Georgen mit Bergewerkzeug gerettet werden. Die zwei Passagiere erlitten schwere Verletzungen. Der geschockte Lenker konnte sich selbst befreien, er kam mit leichten Verletzungen davon. Alle drei Beteiligten wurden ins Landesklinikum Amstetten transportiert.