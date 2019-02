Junge Mutter stirbt nach Verkehrsunfall in Niederösterreich

Eine 30-jährige Frau, die am Donnerstagnachmittag in Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt war, ist bereits am selben Abend im UKH Meidling an ihren Verletzungen gestorben. Einen entsprechender Online-Bericht der NÖN hat die Polizei am Samstag bestätigt. Der eineinhalbjähriger Sohn der Frau war bei dem Unfall verletzt und ins AKH Wien geflogen worden.

Die Frau war mit ihrem Auto aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei. Der erheblich beschädigte Pkw kam in einem Acker zum Stehen. Nach Feuerwehrangaben mussten beide Insassen aus dem Fahrzeug befreit werden.