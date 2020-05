Jung-Landwirt wurde fast von einem Baum erschlagen

Ruprechtshofen – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich Donnerstagabend in Ruprechtshofen im Bezirk Melk. Ein 23-jähriger Landwirt wollte ganz in der Nähe seines Bauernhofes einen Obstbaum fällen. Doch plötzlich drehte eine Windböe den Baum so, dass er auf den Mann krachte. Johannes R. wurde von einigen Ästen der Baumkrone getroffen und schwer verletzt.

Trotzdem schaffte es der 23-Jährige noch unter dem Baum hervorzukriechen und per Handy seine Freundin zu alarmieren.

Kurze Zeit später waren auch schon Rettungskräfte am Ort des Geschehens. Nach der Erstversorgung wurde R. in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Bei dem Unfall könnte er Wirbelverletzungen erlitten haben, heißt es seitens der Polizei.