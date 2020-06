Jugendliche versenkten Mopeds

Zu ungewöhnlich vielen Moped-Bergungen aus dem Wasser musste die Feuerwehr Langenzersdorf in den vergangenen Tagen ausrücken. Erst wurde ein Moped aus der Donau gezogen, später eines aus dem Marchfeldkanal. Nun konnten die Verursacher ausgeforscht werden. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Burschen im Alter von 14 und 17 Jahren.

In der Vorwoche wurden die Freiwilligen zu einem Ölaustritt in der Donau gerufen. Doch das vermeintliche versenkte Ölfass entpuppte sich als nagelneues Moped, das Treibstoff verlor. Es war in der Nacht zuvor in Langenzersdorf gestohlen worden, laut Polizei von den beiden Burschen. Nachdem sie das Moped nicht starten konnten, versenkten sie es im Wasser. Vorher montierten sie noch das Kennzeichen ab, um Spuren zu verwischen.

Ein telefonischer Hinweis brachte die Polizisten auf die Spur der Jugendlichen. Im Zuge der Vernehmung gab der 14-Jährige weitere Straftaten zu. Gemeinsam mit seinem Komplizen dürfte er in Wien drei weitere Mopeds gestohlen und in Betrieb genommen haben. Eines davon fischten Feuerwehrtaucher am nächsten Tag aus dem Marchfeldkanal. Die beiden weiteren Mopeds konnten trotz intensiver Suche nicht gefunden werden.

Im Kinderzimmer des 14-Jährigen fand die Polizei die vier Kennzeichen der Mopeds. Der Schaden beträgt Tausende Euro.