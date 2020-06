Jugendliche beschmierten Kindergarten mit Hakenkreuz

Pitten – Hakenkreuz-Schmierereien, obszöne Zeichnungen und ordinäre Ausdrücke auf Hausmauern oder öffentlichen Einrichtungen sind von Haus aus kein Ruhmesblatt. Wenn sich diese zu allem Überfluss auch noch auf der Fassade eines Kindergartens wiederfinden, dann ist Feuer am Dach. Geschehen ist dies in der Gemeinde Pitten.

Die Betreuerinnen staunten nicht schlecht, als sie frühmorgens den Kindergarten aufsperrten. Auf der Außenmauer fanden sich besagte Schmierereien. Es war nicht der erste Sabotageakt. „Erst im Mai gab es ähnliche Vorfälle“, so ein Polizeibeamter. Damals drangen Unbekannte in das Gelände ein und ließen vier Tage lang unbemerkt mit dem Gartenschlauch Wasser in den Sandkasten und die Spielanlage des Kindergartens laufen.

Durch die Erhebungen der Polizei konnten diese Woche vier Kinder und Jugendliche des Jugendheims der Volkshilfe Wien in Pitten als die Übeltäter ausgeforscht werden.Es handelt sich um ein 14-jähriges, zwei 13-jährige und ein elfjähriges Mädchen sowie um einen achtjährigen Buben. Als Motiv gaben sie Langeweile an.

Für den Kindergarten galt es die Schmierereien so schnell wie möglich übermalen zu lassen. Denn am Freitag steht das große Kindergartenfest ins Haus.