Joesi Prokopetz: „Ich bin ein großer Raunzer“

Wie steht es ums Kulturland NÖ?

Ich finde Erwin Pröll – man kann von ihm oder der Partei halten was man will – hat eine kulturelle Infrastruktur geschaffen, die sonst kein Bundesland hat. Zum Beispiel die Bühnenwirtshäuser. Die gibt es nur in Niederösterreich. Das Bundesland ist gewissermaßen durch das Sommertheater auch ein Epizentrum der populären Kultur.

Gibt es etwas, das Sie noch gerne erreichen würden?

Es ist offenbar so gut wie unmöglich, dass irgendjemand ein ganzes Programm von mir aufzeichnet. Oder einen Kabarettpreis hab ich nie bekommen. Ich weiß ned, da steh ich nicht auf der Liste. Ein bissl denkt man sich schon, wieso ist das so? Ich bin 40 Jahre in diesem Beruf und erledige den doch eigentlich erfolgreich und interessiere ned einmal für ein Gespräch im Kulturmontag? Da denk ich mir, eigentlich hätte ich mir das verdient. Das wär noch so ein Ziel. Vielleicht, wenn ich 70 bin. Das ist aber Raunzen auf hohem Niveau. Aber ohne raunzen hält man es ned aus. Ich habe große Freude am Raunzen und grantig sein. Und am Selbstmitleid.