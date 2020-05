Jesus, grüner Kaktus, Vampire und ein König

Unter dem Motto "Wir sind wir" kramte das fidele 40-köpfige Ensemble unter Leiterin Andrea Wagner in den Programmen des letzten Jahrzehnts. Dabei stach man sich nicht nur am "Kleinen grünen Kaktus" und fand ein Motorboot ,sondern man stieß auch auf berührende Baladen und auf flotte Hits und Klassiker aus Musicals, der Pop-Literatur und dem jungen geistlichen Liedgut.

Seit mittlerweile 10 Jahren gibt es den Chor Cantare Musica aus Viehdorf. Ursprünglich für die Gestaltung einer Jugendmesse gegründet hat der Chor seine Berufung besonders in der Umrahmung von Hochzeiten gefunden. Der 10. Geburtstag bietet den Anlass für ein "best of" das sich hören lassen kann. Verträumtes von Enya (Only Time, May It Be), Hits der letzten Jahre (21 Guns, You raise me up) sowie Musical- und Filmhits aus Tanz der Vampire, König der Löwen oder Sister Act stehen am Programm. Bei dem Konzertabend am 18. Oktober in der Volksschule Viehdorf schlagen Andrea Wagner und Cantare Musica aber auch ganz neue Töne an. Beginn im Saal der Volksschule Viehdorf ist um ist um 19:30 Uhr. Kartenpreise: Vorverkauf 8 Euro, Abendkasse 9 Euro.